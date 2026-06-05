Ветераны СВО защитили дипломы по программе «Герои НовоСибири» в Новосибирске

В Новосибирской области завершилась образовательная программа «Герои НовоСибири», участниками которой стали ветераны специальной военной операции.

Итоговую аттестацию успешно прошли 29 слушателей. Как сообщили в региональном правительстве, большая часть проектов была посвящена поддержке боевых товарищей и их семей. Выпускники представили цифровой сервис социального такси для маломобильных бойцов, варианты помощи тем, кто хочет открыть собственный бизнес после возвращения с передовой. Также среди дипломных работ оказались проекты по патриотическому воспитанию, строительству, агротуризму и другим направлениям.

Заместитель губернатора Константин Хальзов, возглавлявший аттестационную комиссию, подчеркнул, что все работы изначально разрабатывались с прицелом на реальное внедрение в деятельность государственных учреждений. По его словам, эти инициативы помогут совершенствовать работу ведомств.

Обучение проходило на базе Сибирского института управления — филиала РАНХиГС и состояло из четырёх образовательных модулей. Важной частью подготовки стала практика: слушатели знакомились с работой госструктур изнутри под руководством наставников — руководителей федеральных и региональных органов власти, а также глав муниципалитетов. Учебный процесс выстроили так, чтобы максимально погрузить ветеранов в актуальную региональную повестку и развить управленческие качества.

Члены аттестационной комиссии отметили высокий уровень знаний и навыков выпускников. Все представленные проекты планируют детально рассмотреть и внедрить в различных отраслях. В дальнейшем участники программы смогут повышать профессионализм и активно участвовать в социально-экономическом развитии Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что герои НовоСибири активно участвуют в патриотических акциях в честь Дня Победы.