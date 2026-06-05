Юрия Петухова молча убрали из состава правительства Новосибирской области

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов больше не значится в структуре регионального правительства. Его фамилия исчезла с официального сайта Администрации, при этом никаких официальных распоряжений об отставке или увольнении опубликовано не было. Ситуация породила волну вопросов, ответов на которые пока нет.

Как заметила редакция Сиб.фм, корректировки в раздел «Состав Правительства Новосибирской области» были внесены сегодня, 5 июня, в 9:44. Ещё спустя две минуты, в 9:46, фамилия Петухова исчезла и из раздела «Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области», где он был указан как руководитель администрации. Примечательно, что ещё накануне вечером, в 19:00, Юрий Петухов значился на этих страницах в должности первого заместителя губернатора.

Напомним, что 4 июня 2026 года ряд Telegram-каналов, ссылаясь на «собственные источники», сообщил о задержании Юрия Петухова в Москве. Якобы в отношении чиновника решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако эти сведения остаются на уровне слухов — официальных подтверждений или опровержений от силовых структур до сих пор не поступало.

Сиб.фм предпринял попытку выяснить ситуацию, однако столкнулся с полной информационной блокадой со стороны сотрудников регионального правительства. Журналисты пытались связаться с приёмной губернатора, приёмной первого заместителя губернатора, руководителем департамента информационной политики, начальником отдела пресс-службы губернатора, несколькими пресс-секретарями. Результат нулевой: на рабочие и мобильные звонки никто не отвечает. Сообщения в мессенджерах о том, что мы пытаемся связаться с правительством, были прочитаны, однако обратной связи не последовало.

Кто такой Юрий Петухов?

Юрий Фёдорович Петухов родился в 1968 году в Иркутской области, окончил с красным дипломом Новосибирский юридический институт. В его карьере — руководство избирательными комиссиями Новосибирска и области, работа в банковской сфере и преподавание. Он кандидат юридических наук, доцент и обладатель престижной премии «Сибирская фемида».

Особый вес его должности придает тот факт, что пост первого заместителя губернатора он занимал при двух разных главах региона: нынешнем губернаторе Андрее Травникове и при предыдущем — Владимире Городецком, который в настоящее время является сенатором РФ. В сферу ответственности Петухова входили госстроительство, кадровая политика, борьба с коррупцией, информполитика, работа с обращениями граждан и взаимодействие с федеральными органами власти.

Судьба Юрия Фёдоровича Петухова, более десяти лет (с 2015 года) проработавшего на одном из высших постов в регионе, остаётся неизвестной. Официального приказа об увольнении или сообщения об отставке нет. Единственный факт, который подтверждён документально — его аккуратное и бесшумное исчезновение из официальной структуры правительства.

Сиб.фм продолжает следить за развитием событий и надеется на скорейшее прояснение ситуации.

Кстати, интересный факт – с 2025 году под арестом по делу о превышении должностных полномочий находится бывший министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Согласно распоряжению губернатора от 13 мая 2025 года исполняющим обязанности министра назначен Денис Рягузов.

При этом на сайте Минпромторга в разделе «Информация о руководители» стоит фото и биография Гончарова.

Кроме того, он до сих пор значится в составе правительства Новосибирской области на официальном сайте. Официальных заявлений об увольнении, отставке или уголовном деле Петухова не было – однако его нет в составе правительства.