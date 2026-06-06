Электрокарам запретят парковаться в подземных гаражах без защиты: штрафы до 50 тысяч

Владельцев электромобилей и заряжаемых гибридов ждут серьезные ограничения. С 1 июня 2026 года вступили в силу новые противопожарные требования к подземным парковкам. Теперь оставить экологичный, но потенциально опасный автомобиль в обычном подземном гараже без специальной защиты станет нельзя. За нарушение — крупный штраф.

Электрокарам и гибридам запретят парковаться на необорудованных подземных стоянках, даже если там нет зарядных станций. Такие машины должны будут стоять группами не более 10 штук и отделяться от остального транспорта огнестойкими перегородками, специальными противопожарными шторами или воротами, а также системами автоматического тушения.

Зарядные станции на подземных паркингах отныне смогут быть только медленными. Быстрая зарядка под землей — под запретом.

Как пояснили в МЧС, требования распространяются на вновь проектируемые объекты, а также на существующие парковки, где планируется капремонт, реконструкция или техперевооружение.

Председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян уточнил: если здание с парковкой строилось по новым правилам, постановка электрокара на обычное место будет нарушением. В первый раз — предупреждение, затем штрафы:

· для физлиц — до 50 000 рублей;

· для должностных лиц — до 100 000 рублей;

· для ИП — до 110 000 рублей;

· для юрлиц — до 2 млн рублей.

По данным МЧС, 40% возгораний электрокаров происходит во время их хранения и 30% — во время зарядки. Чаще всего батарея загорается после несертифицированного ремонта или незамеченного повреждения («пробоя»). За 2024 год зафиксировано 120 случаев возгорания электротранспорта (включая электробусы, трамваи, самокаты и мотоциклы).

Управляющие компании обязаны следить, какой автомобиль заезжает на подземную парковку, но четкого механизма идентификации и перечня моделей пока нет. Это создает зону правовой неопределенности как для водителей, так и для УК.