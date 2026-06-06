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общество

ИИ против родителей: мошенники научились подделывать голоса директоров школ

Фото: Freepik/ опубликовано на Сиб.фм
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Технологии искусственного интеллекта все чаще работают на преступников. Как заявил РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев, мошенники освоили новый опасный инструмент — подделку голосов директоров школ и деканов вузов с помощью нейросетей.

Родителям звонят якобы от имени классного руководителя или деканата. Но голос на том конце провода — не живой, а программно сгенерированный. Звучит он максимально правдоподобно и достоверно имитирует речь реального директора школы или декана факультета.

Под прикрытием этой легенды злоумышленники просят перевести деньги на разные предлоги:

· на организацию выпускного вечера;

· на нужды класса или группы;

· для уплаты несуществующего штрафа (например, за якобы нарушение ребенком школьных правил).

Параллельно, сообщает Общественная служба новостей, в соцсетях активизировались мошенники, предлагающие услуги профессиональной фото- и видеосъемки по подозрительно низким ценам. Родителям, желающим сохранить память о выпускном, предлагают перевести предоплату, после чего «фотографы» исчезают.

Юристы советуют в любом случае, даже если звонящий говорит голосом знакомого директора, перезванивать в школу или вуз по официальному номеру и перепроверять информацию. Никогда не переводить деньги на сомнительные счета и не поддаваться на давление «срочности». Помните: настоящие руководители учебных заведений не требуют мгновенных переводов и не звонят родителям лично с просьбами оплатить штрафы или сборы.

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