На улице 9-й Гвардейской Дивизии прошла комплексная уборка

В Ленинском районе Новосибирска привели в порядок одну из ключевых магистралей — улицу 9-й Гвардейской Дивизии. Рабочие дорожно-эксплуатационного управления №3 (ДЭУ-3) провели комплексную уборку с применением специализированной техники и даже моющих средств.

Как рассказали в мэрии, остановки общественного транспорта отмывали шампунем — никакой просто воды. Для тротуаров использовали компактный поливальщик по кличке «Чистик», а прилотковую зону и парковочные карманы обработали пылесосом, собрав мелкий мусор и песок.

Первый заместитель главы администрации Ленинского района Андрей Литвинов пояснил, что ДЭУ-3 работает по заранее согласованному графику, но с гибкой корректировкой: «Предварительно мониторим проблемные точки, стараемся зайти на участки по обращениям жителей. К примеру, весной были жалобы на участки дорог 3-4 категории, где после разрытий машины вывозили землю на проезжую часть. Сейчас таких обращений меньше».

Парк ДЭУ-3 усилили малой механизацией — мобильные машины специально закуплены для второстепенных дорог с узкими проездами, куда крупногабаритная техника просто не проходит. Депутатский корпус Ленинского района выделил средства на приобретение двух компактных машин с насадками: ковшом, щеткой и газонокосилкой. Они выйдут на линию уже со следующей недели.