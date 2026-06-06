Новосибирским школьникам хотят разрешить отказываться от мессенджеров и онлайн-платформ

В Государственную думу внесли законопроект о добровольном использовании образовательных онлайн-платформ и школьных мессенджеров.

Авторы инициативы предлагают закрепить право учеников и педагогов отказываться от использования цифровых сервисов без каких-либо последствий.

Документ уже направили на рассмотрение в профильный комитет по просвещению. Поправки предлагают внести в закон «Об образовании».

Согласно инициативе, школы не смогут требовать обязательную регистрацию или наказывать за отказ пользоваться платформами вроде MAX или «Сферум».

Авторы законопроекта заявляют, что мера должна снизить напряжённость вокруг цифровизации образования.

Поводом для обсуждения стали ситуации в разных регионах страны, в том числе в Новосибирске. Там внедрение обязательного школьного мессенджера вызвало недовольство родителей и подростков. Сообщалось, что учителей просили отчитываться об активности в чатах, а часть школьников отказывалась регистрироваться в системе.

Новый законопроект предполагает, что использование любых образовательных IT-сервисов станет исключительно добровольным.