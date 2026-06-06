Новосибирцы с тревожностью не смогут попасть на контрактную службу

Министерство обороны России обновило перечень заболеваний, при которых нельзя заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения и боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой редакции значительно расширили список психических расстройств. Если раньше формулировки были общими, то теперь в документе указаны конкретные диагнозы.

В перечень вошли органические психические расстройства, тревожные и бредовые состояния, а также лёгкие когнитивные нарушения.

Кроме того, основаниями для отказа стали шизофрения, хронические бредовые расстройства, аффективные и шизотипические нарушения.

Отдельно в документе указаны тревожно-фобические расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Также в списке присутствуют диссоциативные расстройства, нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, проблемы психического развития, расстройства поведения и умственная отсталость.