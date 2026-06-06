82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 22:16
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 22:16
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 21:40
общество

Новосибирцы с тревожностью не смогут попасть на контрактную службу

Фото: Сиб.фм / Минобороны РФ
Подпишитесь на Telegram-канал

Министерство обороны России обновило перечень заболеваний, при которых нельзя заключить контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения и боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой редакции значительно расширили список психических расстройств. Если раньше формулировки были общими, то теперь в документе указаны конкретные диагнозы.

В перечень вошли органические психические расстройства, тревожные и бредовые состояния, а также лёгкие когнитивные нарушения.

Кроме того, основаниями для отказа стали шизофрения, хронические бредовые расстройства, аффективные и шизотипические нарушения.

Отдельно в документе указаны тревожно-фобические расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Также в списке присутствуют диссоциативные расстройства, нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, проблемы психического развития, расстройства поведения и умственная отсталость.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.