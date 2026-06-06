Один билет — две пересадки: в Новосибирской области запустили девять мультимодальных маршрутов

В Новосибирской области начали действовать девять мультимодальных маршрутов, которые позволяют добраться до нужного места с минимальными пересадками. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, главная фишка нововведения — состыкованные по времени отправления и прибытия разных видов транспорта.

Пассажиру достаточно приехать на железнодорожную станцию и пересесть на другой вид транспорта — автобус или электропоезд — без долгого ожидания. Все рейсы подогнаны друг под друга так, чтобы стыковка была максимально комфортной.

Преимуществ у новых маршрутов несколько. Во-первых, билет на оба вида транспорта можно купить в одном окне прямо в начале поездки. Во-вторых, стоимость такого путешествия заметно ниже, чем на альтернативных видах транспорта (например, на такси или личном авто с учетом топлива и парковки). В-третьих, для пассажиров полностью сохраняются все региональные льготы.

На данный момент, уточнили в минтрансе, в регионе работает девять мультимодальных маршрутов. Полное расписание опубликовано на официальном сайте АО «Экспресс-пригород». Новая логистика должна разгрузить дороги и сделать перемещения по области более доступными для жителей и гостей региона.