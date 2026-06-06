«Пауза — главное оружие»: экономист назвал три правила защиты от мошенников

Накануне Петербургского международного экономического форума ректор Российской экономической школы, поведенческий экономист Антон Суворов в интервью РИА Новости разобрал типичные ошибки, которые люди совершают при общении с мошенниками, и дал четкие рекомендации.

Эксперт подчеркивает: считать себя неуязвимым для злоумышленников — первая и самая опасная ошибка. Жертвами становятся даже высокообразованные и технически подкованные люди. Мошенники действуют по отработанной схеме: пугают жертву, перегружают информацией, выводят из равновесия и подталкивают к импульсивному решению.

Три главных правила защиты:

1. Критическое мышление и пауза. Перед любым серьезным шагом (переводом денег, сообщением кода из СМС, оформлением кредита) необходимо взять паузу. Эксперт советует использовать механизмы «периодов охлаждения» и самозапретов, если они доступны.

2. Не отвечать на подозрительные звонки. Лучший способ не попасться — сразу прерывать разговор. А еще надежнее — вообще не брать трубку, если номер незнакомый.

3. Не пытаться троллить мошенников. Суворов предупреждает: даже если вы поняли, что на том конце провода преступник, и хотите пошутить или подразнить его, это опасно. Злоумышленники могут использовать любые паузы в разговоре, чтобы записать ваш голос, а затем применить аудиозапись для обмана ваших близких (например, сгенерировав фейковое сообщение от вашего имени).

Итог: полностью застраховаться от обмана невозможно, но соблюдение этих простых правил многократно снижает риски. Главное — сохранять холодный рассудок и не позволять давить на вас.