Пенсионерку спасли из горящего подвала: сводка МЧС за сутки в Новосибирской области

Главное управление МЧС по Новосибирской области опубликовало оперативную сводку за минувшие сутки. Цифры тревожные, но есть и повод для гордости за работу спасателей.

За 24 часа пожарные расчеты выезжали на тушение 31 раза. Подавляющее большинство возгораний (20 из них) — это горение мусора и сухой травы. Один человек получил травмы, еще одного удалось спасти. Водоемы региона, к счастью, обошлись без происшествий.

Настоящая боевая работа развернулась 5 июня, когда поступил сигнал о возгорании в жилом многоквартирном доме в Ленинском районе Новосибирска. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты после вызова — время, которое в данной ситуации стало критически важным.

Когда спасатели зашли в подъезд, из подвала уже валил дым. Открытое горение удалось ликвидировать за 16 минут. Очаг оказался в кладовой: там загорелись домашние вещи на площади всего 2 квадратных метра.

Самое драматичное: из задымленного подвала спасатели в аппаратах защиты органов дыхания вывели пожилую женщину. Ее эвакуировали при помощи специальных устройств и передали бригаде скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали с отравлением продуктами горения — но она осталась жива.

Спасатели вновь призывают жителей соблюдать элементарные правила: осторожно обращаться с электроприборами, тщательно тушить окурки, аккуратно пользоваться открытым огнем, правильно утилизировать золу из печей и мангалов. И главная рекомендация — установить дома пожарный извещатель, который может спасти жизнь.