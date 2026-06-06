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общество

Первые дома для учёных в «Интеграде» под Новосибирском введут в 2029 году

Фото: Сиб.фм / «АРЖС»
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Первые жилые дома в районе «Интеград» под Новосибирском планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2029 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Торги на земельные участки для строительства в новом районе собираются объявить до конца текущего года. Проект ранее был известен под названием «Смартсити».

Реализация «Интеграда» рассчитана примерно на 10 лет и разделена на две очереди. По словам главы региона, сейчас речь идёт о запуске только первого этапа.

Завершение строительства инженерных сетей запланировано на 2027–2028 годы.

В новом районе планируется возвести около 630 тысяч квадратных метров жилья. Также предусмотрены две школы, три детских сада, поликлиники, арт-квартал и научно-производственные площадки. В «Интеграде» смогут жить около 21 тысячи человек.

Проект охватит территорию Академгородка и наукограда Кольцово. Рядом расположены научный центр «Вектор» и строящаяся установка класса «мегасайенс» «СКИФ».

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Игорь Кириченко
Журналист

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