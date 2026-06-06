«Тихая охота» открыта: эксперты назвали грибы, которые уже можно собирать в июне

Первые летние дни порадовали любителей «тихой охоты» — сезон грибов в средней полосе России официально стартовал. Благодаря прохладной и дождливой погоде, установившейся в последние недели, условия для роста грибницы сложились почти идеальные. О том, что уже сейчас можно нести из леса в корзинке, рассказали эксперты-микологи.

Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» миколог Михаил Вишневский, весенняя волна уже сошла. Те, кто хорошо знает грибные места, сейчас направляются не в чащу, а в поля. Там можно разжиться майской рядовкой, первыми белыми, шампиньонами и серыми навозниками. Если же душа просит классического лесного похода, стоит искать холодные участки — там еще могут сохраниться последние весенние сморчки.

Эксперт Дмитрий Тихомиров подтверждает: активный период начался, и уже сейчас попадаются шампиньоны, опята и лисички. Последние, по его наблюдениям, в этом сезоне проклюнулись необычно рано. Если дожди не прекратятся, уже через неделю грибов станет в разы больше. Отдельное внимание — так называемым белым дубовым грибам, которые прячутся на опушках по соседству с березами и дубами.

Журналист-натуралист Александр Хабургаев успокаивает: ложные лисички и ложные опята, которые встречаются в средней полосе, смертельной угрозы не несут. Сатанинский гриб (действительно опасный) здесь не водится. Тем не менее, эксперт советует взять за железное правило: любые собранные грибы обязательно отваривать. Термическая обработка нейтрализует возможные токсины, попавшие в продукт, например, от мицелия несъедобных соседей.