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общество

Троллейбусы № 2 и 36 в Новосибирске изменят маршруты с 7 июня из-за ремонта теплосети

Фото: Сиб.фм
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В воскресенье, 7 июня, с самого утра изменится схема движения двух троллейбусных маршрутов в центре Новосибирска. Причина — закрытие дороги на участке от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка. Ограничение вводится с ночи 6 на 7 июня.

Движение перекрывают в связи с началом комплекса строительно-монтажных работ, которые выполняет ООО «ПромСтрой». Они необходимы компании «НТСК» для технического перевооружения магистральной тепловой сети на проспекте Димитрова.

Корректировки коснутся двух троллейбусных маршрутов:

· Маршрут № 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный»

· Маршрут № 36 «Ул. Лазурная – Вокзал «Новосибирск-Главный»

В прямом направлении (от аэропорта и Лазурной к вокзалу) оба маршрута сохраняют действующие схемы.

В обратном направлении — от конечной остановки «Вокзал «Новосибирск-Главный» — схемы меняются:

Маршрут № 2 поедет через: площадь имени Гарина-Михайловского, улицу Ленина, улицу Челюскинцев, площадь Лунинцев, улицу Нарымскую, а затем по действующей траектории.

Маршрут № 36 направится через: площадь имени Гарина-Михайловского, улицу Ленина, улицу Челюскинцев, площадь Лунинцев, улицу Челюскинцев, улицу Гоголя, Красный проспект, улицу Фрунзе, и только после этого выйдет на привычный маршрут.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями и планировать поездки с учетом нового объезда.

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