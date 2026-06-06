В МВД назвали фразы, которые выдают телефонного мошенника

Телефонные мошенники годами оттачивают свои скрипты, но их выдают одни и те же словесные маркеры. В Министерстве внутренних дел России перечислили фразы, услышав которые, можно сразу класть трубку. Преступники используют вымышленные термины и несуществующие процедуры, чтобы запутать и напугать жертву.

Главный красный флаг — «безопасный счет»

Это, пожалуй, самая популярная фраза в арсенале злоумышленников. Вам звонят якобы из банка, Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга и сообщают, что ваши деньги пытаются похитить, поэтому их срочно нужно перевести на «специальный», «защищенный», «резервный» или «безопасный» счет.

Правоохранительные органы подчеркивают: никаких «безопасных», «специальных», «защищенных» или «резервных» счетов у Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга не существует и никогда не существовало. Это чистая выдумка преступников.

Вторая фраза — «декларация наличных средств»

Мошенники любят пугать жертву «декларированием» денег. Вам могут сказать, что ваши накопления нужно «задекларировать» через некое окно в банкомате или перевести на «проверочный» счет. В реальности никакой такой процедуры для обычных граждан не существует.

Все эти выдуманные термины нужны для одного: вывести жертву из равновесия, создать иллюзию официальной процедуры и заставить действовать быстро, не давая времени подумать и перезвонить в настоящий банк или родственникам.

Правило одно: услышали «безопасный счет», «декларация», «резервный фонд», «Центробанк беспокоится», «код из СМС не называйте, скажите его мне» — немедленно прервите разговор. Это мошенники.