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общество

В Новосибирске за 2,5 млрд рублей построят новую школу на 1100 мест

Фото: Сиб.фм / АРЖС НСО
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В Новосибирске объявили торги на строительство новой школы в микрорайоне Клюквенный. Информация появилась на портале госзакупок 5 июня.

Речь идёт о возведении школы на 1100 мест на улице Подневича в Калининском районе. Начальная стоимость контракта составляет более 2,59 миллиарда рублей.

Победителю конкурса предстоит выполнить строительно-монтажные работы и закупить необходимое оборудование для учебного заведения.

Согласно документации, строительство должно начаться 1 августа. Завершить все работы подрядчик обязан до 31 октября 2028 года.

Заявки на участие в торгах принимают до 22 июня. Аукцион пройдёт на площадке «РТС-тендер».

Заказчиком строительства выступает АО «Агентство жилищного развития Новосибирской области». Компания курирует проект комплексного развития территории в микрорайоне Клюквенный.

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Игорь Кириченко
Журналист

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