В Новосибирской области за пять месяцев уволили более тысячи работников

В Новосибирской области подвели итоги ситуации на рынке труда за первые пять месяцев 2026 года. По данным регионального министерства труда и социального развития, с января по май в области уволили 1188 сотрудников.

Наибольшее число сокращений пришлось на предприятия по производству стройматериалов, железнодорожный транспорт и сферу государственного управления.

В министерстве уточнили, что в бюджетной сфере кадровые изменения в основном связаны с реорганизацией учреждений. Большую часть работников планируют перевести на другие места.

При этом специалисты не считают ситуацию критической. Доля уволенных составляет около 0,2% от общего числа работников региона. Власти также сообщили, что многие уже нашли новую работу.

В ближайшие три месяца 198 организаций планируют сократить ещё 1408 сотрудников. Этот показатель примерно соответствует уровню прошлого года.

Для поддержки жителей в регионе действует программа переобучения и повышения квалификации. С начала года обучение прошли 839 человек. Кроме того, в банке вакансий на 22 мая было доступно более 24 тысяч предложений о работе.