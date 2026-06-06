82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 08:51
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 08:51
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 08:20
общество

В России участились случаи нападения ядовитых змей

Фото: Freepik/ опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В России стартовал период повышенной активности пресмыкающихся. Весна и начало лета традиционно пробуждают змей, и в этом году ядовитые особи уже дали о себе знать. Компания «Росгосстрах» фиксирует тревожную тенденцию: случаи нападений зарегистрированы сразу в нескольких субъектах страны.

Если обычно страховщики получают не более трех-четырех заявлений за весь год из-за укусов змей, то текущий сезон, по мнению экспертов, требует особой бдительности. Под прицелом находятся дачники, грибники, ягодники и просто любители лесных прогулок. Интересная деталь: статистика показывает, что женщины становятся жертвами рептилий значительно чаще мужчин.

Если укус уже произошел, специалисты советуют действовать быстро, но без паники. Главное правило — немедленно обратиться к врачу. До приезда медиков необходимо:

1. Снять с пострадавшей конечности кольца, браслеты и часы, чтобы избежать сдавливания при отеке.

2. Расположить укушенную руку или ногу так, чтобы она была ниже уровня сердца.

3. Максимально ограничить любые движения — чем активнее человек двигается, тем быстрее яд распространяется по организму.

Категорический запрет: прижигать рану, накладывать жгут, делать разрезы на месте укуса или пытаться высосать яд. Все эти «народные методы» не только бесполезны, но и опасны — они могут усилить неприятные последствия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max
Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.