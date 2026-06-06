В России участились случаи нападения ядовитых змей

В России стартовал период повышенной активности пресмыкающихся. Весна и начало лета традиционно пробуждают змей, и в этом году ядовитые особи уже дали о себе знать. Компания «Росгосстрах» фиксирует тревожную тенденцию: случаи нападений зарегистрированы сразу в нескольких субъектах страны.

Если обычно страховщики получают не более трех-четырех заявлений за весь год из-за укусов змей, то текущий сезон, по мнению экспертов, требует особой бдительности. Под прицелом находятся дачники, грибники, ягодники и просто любители лесных прогулок. Интересная деталь: статистика показывает, что женщины становятся жертвами рептилий значительно чаще мужчин.

Если укус уже произошел, специалисты советуют действовать быстро, но без паники. Главное правило — немедленно обратиться к врачу. До приезда медиков необходимо:

1. Снять с пострадавшей конечности кольца, браслеты и часы, чтобы избежать сдавливания при отеке.

2. Расположить укушенную руку или ногу так, чтобы она была ниже уровня сердца.

3. Максимально ограничить любые движения — чем активнее человек двигается, тем быстрее яд распространяется по организму.

Категорический запрет: прижигать рану, накладывать жгут, делать разрезы на месте укуса или пытаться высосать яд. Все эти «народные методы» не только бесполезны, но и опасны — они могут усилить неприятные последствия.