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общество

В центре Новосибирска во время ремонта нашли редкий артефакт 1925 года

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирске во время ремонта здания Областной научной библиотеки рабочие нашли необычный исторический артефакт. Находку сделали на фасаде дома №6 на улице Советской.

Во время демонтажа строители обнаружили металлический треугольник, который оказался старым геодезическим знаком. В библиотеке сообщили, что артефакт датируется 1925 годом.

На металлической пластине сохранилась надпись «ГОРОД. НИВЕЛ» и год изготовления. В прошлом такие знаки использовали геодезисты для определения точной высоты местности при строительстве и проектировании объектов.

В библиотеке отметили, что подобные находки сегодня считаются редкостью. Многие старые реперы исчезли во время активной городской застройки.

Руководство учреждения уже обратилось в Росреестр. Специалистов попросили изучить находку и помочь восстановить её историю. Фотографии артефакта также направили экспертам для проверки и подтверждения подлинности.

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Игорь Кириченко
Журналист

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