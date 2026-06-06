В центре Новосибирска во время ремонта нашли редкий артефакт 1925 года

В Новосибирске во время ремонта здания Областной научной библиотеки рабочие нашли необычный исторический артефакт. Находку сделали на фасаде дома №6 на улице Советской.

Во время демонтажа строители обнаружили металлический треугольник, который оказался старым геодезическим знаком. В библиотеке сообщили, что артефакт датируется 1925 годом.

На металлической пластине сохранилась надпись «ГОРОД. НИВЕЛ» и год изготовления. В прошлом такие знаки использовали геодезисты для определения точной высоты местности при строительстве и проектировании объектов.

В библиотеке отметили, что подобные находки сегодня считаются редкостью. Многие старые реперы исчезли во время активной городской застройки.

Руководство учреждения уже обратилось в Росреестр. Специалистов попросили изучить находку и помочь восстановить её историю. Фотографии артефакта также направили экспертам для проверки и подтверждения подлинности.