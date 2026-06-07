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общество

Аномальная жара задержится в Новосибирской области до 9 июня

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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Аномальная жара не спешит покидать регион. По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского УГМС, высокая температура сохранится в Новосибирской области как минимум на три ближайших дня.

В воскресенье, 7 июня, воздух днём раскалится до +29...+34 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В понедельник, 8 июня, ночные температуры составят +14...+19 градусов, а дневные – от +28 до+33 градусов. Местами вновь ожидаются кратковременные дожди.

Во вторник, 9 июня, характер погоды существенно не изменится: ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днём всё те же +28...+33 градусов. Ночью кое-где возможны кратковременные дожди, днём будет преимущественно без осадков.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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