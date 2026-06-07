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вчера 21:44
общество

Ещё трое новосибирцев вернулись из плена в ходе масштабного обмена

Фото: сгенерировано ИИ / опубликовано на Сиб.фм
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5 июня в результате масштабного обмена из плена вернулись 185 российских военнослужащих. И самое важное для Новосибирской области — среди тех, кто наконец-то оказался на родной земле, есть трое жителей нашего региона.

Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии по формуле «185 на 185». Все освобожденные бойцы уже находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева подтвердила, что ребята в безопасности.

«Искренне рады за наших ребят и их семьи! Благодарим Минобороны России, спецслужбы и аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за возвращение российских военнослужащих домой», — поделилась эмоциями омбудсмен.

Работа по поиску и возвращению других наших граждан продолжается. В этом задействованы и военные, и дипломаты, и международные структуры. А эти трое новосибирцев уже совсем скоро смогут обнять своих близких.

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Александр Борисов
журналист

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