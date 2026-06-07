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проиcшествия

«Гулял и пропал»: в Новосибирске вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Фото носит иллюстративный характер / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирске продолжаются поиски 10-летнего Никиты, который пропал в Кировском районе. Ребенок ушел гулять в субботу, 6 июня, и до настоящего момента не вышел на связь с родными.

Обеспокоенные исчезновением сына родители сразу же обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт». Волонтеры незамедлительно начали поиски и распространили в социальных сетях ориентировку с приметами пропавшего школьника.

По данным отряда, рост Никиты составляет около 150 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мальчик был одет в черную футболку, черные шорты и синие кроссовки на белой подошве. На голове у него была черная кепка.

Всех, кто видел ребенка на улицах города после его исчезновения или обладает любой информацией о его возможном местонахождении, просят срочно звонить в службу 112 или связаться с волонтерами «ЛизаАлерт» по круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.

Любая информация может стать решающей в поисках. Редакция будет следить за развитием событий.

UPD: 7 июня волонтёры сообщили о том, что мальчик найден.

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Александр Борисов
журналист

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