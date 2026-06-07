Кабачки сгорят. Агроном Илья Воробьёв — о том, как аномальная жара в Новосибирске добивает урожай и что делать дачникам

В Новосибирске установилась аномальная жара — днем столбики термометров переваливают за +35°C, а дождей не было уже больше двух недель. Дачники и огородники бьют тревогу: всходы вянут, земля покрывается коркой, а утренний полив уже не спасает. Как уберечь грядки от засухи, поможет ли солнце в борьбе с вредителями и стоит ли ждать урожая в этом году?

На эти вопросы Сиб.фм ответил агроном, специалист по растениеводству Илья Воробьев.

— Илья, как аномальная жара в июне повлияет на урожай?

— Июнь — ключевой месяц для формирования завязей. У нас сейчас наступает период активного роста: томаты набирают кисти, перцы зацветают, огурцы входят в активную фазу плодоношения. При такой жаре растения испытывают колоссальный стресс. При температуре выше +34°C у томатов и перцев пыльца становится стерильной — попросту не происходит опыления, цветы опадают. Огурцы, особенно партенокарпические гибриды, еще как-то держатся, но начинают «сбрасывать» завязь, чтобы выжить.

Корневая система в перегретой, сухой земле перестает всасывать питательные вещества. Если жара задержится еще на неделю-другую, мы рискуем потерять львиную долю урожая. В открытом грунте это особенно критично — кабачки и тыквы могут просто «сгореть» на корню.

— Что в первую очередь нужно делать дачникам прямо сейчас, чтобы защитить посадки? Поливать чаще?

— Полив чаще — это не всегда хорошо, его нужно делать правильно. Многие совершают ошибку: поливают понемногу каждый вечер. Вода испаряется за час, не доходя до корней, и только провоцирует рост поверхностных корешков, которые потом еще быстрее сохнут.

Главные три правила сейчас:

Полив раз в 3-4 дня, но обильный. Взрослым томатам нужно минимум 5-7 литров воды под куст, перцам и баклажанам — 3-4 литра. Вода должна уйти на глубину 30–40 см, где находится основная масса корней. Время полива — строго утро (до 8:00) или поздний вечер (после 20:00). Если лить днем под солнцем — вы сварите корни и ожжете листья. Мульчирование. Это спасение номер один. Закройте землю слоем сена, скошенной травы, соломы или даже картона. Мульча уменьшает испарение влаги на 50-60% и не дает земле трескаться и перегреваться.

— Сейчас в Новосибирске очень много тли и активно просыпается колорадский жук. Многие говорят: «Пусть жара их убьет». Это миф или правда?

— Увы, это опасный миф. Да, экстремальная жара выше +40°C на открытом солнце может подсушить колорадского жука и снизить численность тли, но это не сработает в наших условиях. Колорадский жук — очень живучий. В жару он просто зарывается глубже в почву, пережидает пик, а потом вылезает еще голоднее. На картошке при такой погоде он будет размножаться еще активнее — влажные ночи и роса ему вполне комфортны.

Тля в жару размножается моментально. В тепле и сухости сокращается ее жизненный цикл — она успевает дать потомство каждые 5-7 дней. Жара не убьет вредителей, она ослабит растения и сделает их легкой добычей. Поэтому, чтобы спасти урожай, действовать нужно самим.

— А есть ли щадящие народные методы, или без химии сейчас никак?

— Народные методы в такую засуху почти бесполезны. Опрыскивание мыльной водой или настоем чеснока может помочь профилактически, но при сильном заражении с колорадским жуком, если и не использовать химию, останется только собирать руками — и так каждый день. Если посадок много, без инсектицидов не обойтись.

С тлей чуть проще: можно смывать ее сильной струей воды утром и вечером, но это трудоемко. Лучше использовать биопрепараты — например, "Фитоверм". Они менее токсичны для человека и пчел, работать можно вплоть до снятия урожая.

Главный совет: обрабатывать нужно строго по инструкции, вечером, когда спадает жара. Днем препараты испаряются за 20-30 минут, не успев подействовать.

— Совсем безвыходная ситуация? Есть ли культуры, которые хорошо переживут такое пекло?

— Безвыходной ситуацию назову в том случае, если у вас участок на открытом солнце и вы ничего не сделали с почвой. А так — есть культуры, которые держат удар стойко.

Лучше всех пока чувствует себя кукуруза — она любит солнце и тепло. Фасоль, бобовые — закладывают стручки, если обеспечить полив. Кабачки и тыквы с мощными листьями притеняют землю сами себе, — они выживают. Картофель при регулярных поливах тоже покажет неплохой результат.

— Илья, напоследок: что вы пожелаете новосибирским дачникам в это непростое и жаркое время?

— Главное — не паниковать. Да, июнь 2026 года выдался тяжелым, но опытные огородники знают, что погода — это циклы. В прошлом году была дождливая весна, в этом — засуха. Нужно учиться адаптироваться: сделать чуть плотнее мульчу, натянуть сетку, чтобы притенить растения в самые пиковые часы (с 12 до 15), и ни в коем случае не поливать в жару холодной водой из скважины — это шок для корней.