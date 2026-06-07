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общество

Контрафактный табак на 1,5 млн рублей изъяли полицейские в Новосибирске

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых вскрылся факт незаконной торговли. В одном из торговых помещений на проспекте Дзержинского осуществлялась продажа немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате осмотра точки полицейские изъяли 548 единиц различных табачных изделий. Общая стоимость контрафактного товара составила полтора миллиона рублей. В настоящее время всю партию направили на экспертизу, а правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Продолжаются дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также каналов поставки нелегальной продукции в регион.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на складе в Новосибирске нашли немаркированный алкоголь и сигареты на 2 миллиона рублей.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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