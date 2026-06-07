Магнитная буря накроет Новосибирскую область 9 июня

7 и 8 июня, поданным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, атмосфера Земли будет оставаться стабильной, без возмущений и солнечных штормов. Однако уже во вторник, 9 июня, геомагнитный фон изменится.

По новосибирскому времени около семи часов утра начнётся магнитная буря. Её сила составит чуть выше уровня G2, что классифицируется как средняя буря. Затем интенсивность начнет спадать и к часу дня опустится до уровня G1, то есть до слабой бури. Сам геошторм продлится примерно до четырёх часов дня, но возбужденное состояние магнитосферы сохранится вплоть до семи часов вечера.

Напомним, что это лишь предварительный прогноз, и ситуация может измениться.