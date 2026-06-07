Массовое число отдыхающих на пляжах заметили в Новосибирске: фото жаркого уик-энда

7 июня в Новосибирске установилась по-настоящему жаркая погода, и горожане поспешили воспользоваться теплым днем у воды. Популярные городские пляжи оказались заполнены отдыхающими, которые надеялись спастись от зноя.

Несмотря на достаточно сильный ветер и ощутимые волны на Обском море, количество желающих искупаться и позагорать оказалось внушительным. Очевидцы сообщают о том, что свободные места на песке в популярных зонах отдыха найти было непросто.

На кадрах, сделанных нашими корреспондентами в этот день, видно, что люди активно проводят время: кто-то предпочитает греться на шезлонгах, а кто-то с азартом «штурмует» пенные гребни волн, несмотря на их высоту. Пляжная инфраструктура — от ярких зонтиков до традиционных надувных аксессуаров — создает атмосферу полноценного курортного отдыха.

Похоже, что новосибирцы не намерены упускать ни одной возможности насладиться теплом, которое пришло в регион. Синоптики советуют горожанам сохранять бдительность у воды и не забывать о мерах безопасности в условиях переменчивой погоды.