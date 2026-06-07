МЧС предупредило новосибирцев об опасности аномальной жары до +33°C

Синоптики прогнозируют повышение температуры в Новосибирской области. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся до отметки +33 градуса. В связи с этим ГУ МЧС России по региону призывает жителей соблюдать меры предосторожности, которые помогут избежать теплового удара и других опасных последствий аномального зноя.

Особый акцент спасатели делают на безопасности детей и животных. Их категорически запрещено оставлять в припаркованном автомобиле даже на несколько минут. Эксперты приводят пугающие цифры: когда за окном всего +15, внутри машины на солнце воздух может прогреться до +40 градусов всего за четверть часа. В условиях надвигающейся жары салон автомобиля превращается в смертельную ловушку.

Чтобы пережить зной без вреда для здоровья, необходимо скорректировать распорядок дня. Лучше избегать длительного пребывания на солнце в период максимальной ультрафиолетовой активности с одиннадцати утра до четырех часов дня. При выходе на улицу надевайте легкую светлую одежду из натуральных дышащих тканей и не пренебрегайте головным убором. Пейте больше обычной воды, даже если не чувствуете сильной жажды, а вот от алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина рекомендуется отказаться. По возможности оставайтесь в прохладных помещениях, ограничьте физические нагрузки в самые жаркие часы и внимательно следите за своим самочувствием.

При появлении первых признаков перегрева – таких как головокружение, тошнота, внезапная слабость или повышение температуры тела – нужно немедленно переместиться в тень или прохладное помещение. Если тепловой удар случился с кем-то рядом, уложите пострадавшего в прохладе, освободите от лишней одежды, дайте прохладной, но не ледяной воды и приложите холодные компрессы ко лбу, шее, подмышкам и в область паха. При ухудшении состояния, появлении судорог или потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.