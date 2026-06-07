МЧС предупредило новосибирцев об опасностях в в сезон тополиного пуха

С наступлением тепла традиционно обостряется проблема тополиного пуха. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области обратились с предупреждением к жителям региона.

Легковоспламеняющийся материал скапливается вдоль дорог, на тротуарах, вокруг зданий и на балконах, создавая серьезную пожарную угрозу. Ежегодно в регионе происходят десятки возгораний пуха, которые в жаркую и ветреную погоду нередко приводят к природным пожарам и крупным пожарам в жилом секторе.

Основными источниками возгорания становятся небрежно брошенные спички и непотушенные окурки, детская шалость с поджиганием пуха, проведение огневых работ в местах его скопления, а также размещение мангалов вблизи опасных участков. Особую тревогу ситуация вызывает у жителей многоэтажных домов, ведь при сильном ветре пух поднимается высоко и проникает на балконы даже верхних этажей. Владельцам частных домов и участков также стоит быть начеку из-за значительных объёмов скопления пуха на придомовой территории.

Спасатели призывают регулярно убирать и проливать водой пух возле домов, на тротуарах и вдоль дорог. Категорически запрещено использовать открытый огонь рядом с такими участками, курить, разводить костры и ставить мангалы. Родителям необходимо объяснять детям опасность игр с огнём и пресекать любые попытки поджечь пух. Следует проявлять особую внимательность при проведении любых огневых работ, а также регулярно проверять балконы и лоджии на наличие скопившегося пуха и своевременно его удалять. При обнаружении возгорания нужно сразу же звонить по номерам 101 или 112.

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