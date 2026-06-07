На ПМЭФ презентовали масштабный проект Спартакиада народов Сибири

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума на выставочном стенде «Большая Сибирь» состоялась презентация масштабного спортивного проекта — «Спартакиада народов Сибири».

Участниками события стали главы сибирских регионов, члены делегаций, представители руководства Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), а также приглашенные почетные гости.

В ходе презентации прошла торжественная церемония передачи Кубка победителей Спартакиады. Председатель Исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников вручил награду полпреду по СФО Анатолию Серышеву для последующей передачи губернатору Кемеровской области Илье Середюку как главе региона-победителя.

Проект, координатором которого выступает Исполком МАСС, входит в План реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года, утвержденный Правительством России. Спартакиада включает не только олимпийские, но и традиционные виды спорта коренных народов Сибири.

Особое внимание уделяется инклюзивности: в отдельных категориях участие в состязаниях принимают спортсмены с ограниченными возможностями, в том числе участники специальной военной операции.

По решению Совета МА «Сибирское соглашение», Спартакиада будет проводиться каждые два года в одном из регионов Сибири. Впервые соревнования прошли в июне 2025 года в Кемерове, собрав более 500 спортсменов. Победу тогда одержала команда Кемеровской области — Кузбасса. Следующая Спартакиада намечена на 2027 год в Красноярске.

По мнению полпреда Анатолия Серышева, подобные соревнования возрождают спортивные традиции и укрепляют дружбу между субъектами федерации. Совместные усилия, уверен он, позволят сделать Спартакиаду народов Сибири одним из самых значимых и ярких событий не только в округе, но и в масштабах всей страны.