Новосибирцам рассказали, где и когда опубликуют результаты ОГЭ-2026

В Новосибирской области продолжаются экзамены для девятиклассников. Школьники и их родители уже начали интересоваться, когда и где можно будет узнать оценки. Специалисты разъяснили порядок публикации результатов ОГЭ-2026 и назвали конкретные даты.

Итоги экзаменов, как правило, появляются через одну-две недели после сдачи. Сроки обработки зависят от конкретного предмета и региона. Узнать свои баллы выпускники смогут несколькими способами.

В региональном министерстве образования напомнили, что ознакомиться с итогами ОГЭ можно:

на портале «Госуслуги»;

на сайте Регионального центра обработки информации Новосибирской области;

через школьного учителя или классного руководителя.

Кроме того, результаты направляются на региональные порталы, что обеспечивает доступность информации для всех участников.

Для новосибирских школьников установлены следующие сроки публикации результатов:

по математике — не позднее 12 июня;

по информатике и иностранным языкам — не позднее 16 июня;

по русскому языку — не позднее 19 июня.

Специалисты поясняют, что обязательные предметы, такие как русский язык и математика, проверяются дольше остальных, поскольку их сдают абсолютно все девятиклассники. Результаты досрочных и дополнительных экзаменов могут появиться раньше установленных сроков.

В случае, если оценки до сих пор не появились в системе, это может означать, что они еще не готовы или не внесены в базу. Рекомендуется проверить все официальные ресурсы, а при необходимости обратиться к классному руководителю.

Важно помнить: результаты ОГЭ действуют бессрочно, поэтому переживать о том, что данные куда-то пропадут, не стоит. Однако для поступления в колледж или профильный класс аттестат с баллами потребуется уже этим летом.