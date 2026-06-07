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общество

Новосибирцам рассказали, где и когда опубликуют результаты ОГЭ-2026

Фото: сгенерировано ИИ / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирской области продолжаются экзамены для девятиклассников. Школьники и их родители уже начали интересоваться, когда и где можно будет узнать оценки. Специалисты разъяснили порядок публикации результатов ОГЭ-2026 и назвали конкретные даты.

Итоги экзаменов, как правило, появляются через одну-две недели после сдачи. Сроки обработки зависят от конкретного предмета и региона. Узнать свои баллы выпускники смогут несколькими способами.

В региональном министерстве образования напомнили, что ознакомиться с итогами ОГЭ можно:

  • на портале «Госуслуги»;

  • на сайте Регионального центра обработки информации Новосибирской области;

  • через школьного учителя или классного руководителя.

Кроме того, результаты направляются на региональные порталы, что обеспечивает доступность информации для всех участников.

Для новосибирских школьников установлены следующие сроки публикации результатов:

  • по математике — не позднее 12 июня;

  • по информатике и иностранным языкам — не позднее 16 июня;

  • по русскому языку — не позднее 19 июня.

Специалисты поясняют, что обязательные предметы, такие как русский язык и математика, проверяются дольше остальных, поскольку их сдают абсолютно все девятиклассники. Результаты досрочных и дополнительных экзаменов могут появиться раньше установленных сроков.

В случае, если оценки до сих пор не появились в системе, это может означать, что они еще не готовы или не внесены в базу. Рекомендуется проверить все официальные ресурсы, а при необходимости обратиться к классному руководителю.

Важно помнить: результаты ОГЭ действуют бессрочно, поэтому переживать о том, что данные куда-то пропадут, не стоит. Однако для поступления в колледж или профильный класс аттестат с баллами потребуется уже этим летом.

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Александр Борисов
журналист

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