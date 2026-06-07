Новосибирцев предупредили о риске отправится в колонию за передачу карт мошенникам

Жителей Новосибирской области предупредили о серьёзных правовых последствиях за передачу своей банковской карты или доступа к ней другим людям. Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры региона..

В прошлом году в статью 187 Уголовного кодекса РФ, регулирующую неправомерный оборот средств платежей, были внесены изменения. Согласно поправкам, прямая уголовная ответственность установлена для тех, кто из корыстных побуждений передал третьим лицам свою карту или доступ к электронному средству платежа для совершения незаконных операций. За подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Аналогичная ответственность ждет и тех, кто совершал мошеннические действия с банковской картой по прямому указанию другого человека.

Если же человек из корыстных соображений приобрел чужую карту или доступ к чужому счету, передал их дальше либо провел по ним неправомерные операции, ему может быть назначено наказание вплоть до шести лет лишения свободы со штрафом.

При этом клиент банка, впервые совершивший подобное преступление, может избежать наказания, если активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также добровольно сообщил о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему электронного средства платежа.