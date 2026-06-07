Новосибирцев ждет короткая рабочая неделя: стали известны даты выходных на День России

Новосибирцам предстоит отработать всего три полных дня на предстоящей неделе — регион переходит на укороченный график в связи с празднованием Дня России.

Согласно производственному календарю, выходные продлятся три дня подряд. Главный государственный праздник — День России — отмечается 12 июня. В этом году он выпадает на пятницу, что автоматически делает этот день официальным нерабочим.

Таким образом, отдых продлится с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня включительно. Суббота и воскресенье остаются стандартными выходными днями.

Кроме того, новосибирцев ждет сокращенный рабочий день накануне праздника. Среда, 11 июня, будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. Это касается всех работников, которые трудятся по стандартному пятидневному графику.

Работодателям напоминают о необходимости соблюдения трудового законодательства при оплате предпраздничного и праздничного дней. Выход на работу в нерабочий праздничный день допускается только с письменного согласия сотрудника и подлежит двойной оплате.