Рейсы в Сочи задержаны и отменены в аэропорту Толмачёво

В новосибирском аэропорту Толмачёво 7 июня произошли серьёзные корректировки расписания. Пассажиры, планировавшие вылет на юг страны, столкнулись с многочасовыми ожиданиями

Так, согласно данным онлайн-табло, прибытие рейса FV 6641 из Сочи, запланированное на 05:30 утра, перенесено на 17:05. Обратные вылеты FV 6642 и SU 6642 вместо 06:45 состоятся лишь в 18:35, таким образом, задержка составила почти 12 часов. Кроме того, рейс DP 312 до Сочи был полностью отменён.

Сбои коснулись и других направлений. Самолёт из Владивостока рейса S7 5208 прибудет в 16:00 вместо 14:15, а рейс S7 5066 из Калининграда ожидается на два часа позже запланированного – в 21:25.