«Шевели поршнями»: новосибирский фотограф сделал кадры масштабного байк-фестиваля на Алтае

На минувших выходных на Алтае отгремел масштабный байкерский фестиваль. В 12-й раз любители скорости и свободы собрались на живописном Пещерском водопаде, чтобы отметить начало мотосезона. Яркие кадры с места событий запечатлел фотограф Сиб.фм Денис Винокуров.

Организатором традиционного слета выступил мотоклуб из Новоалтайска. Фестиваль, получивший драйвовое название «Шевели поршнями», в очередной раз собрал сотни байкеров из разных регионов Сибири.

Атмосфера мероприятия была пропитана духом настоящего мотобратства: рев моторов, палаточный лагерь на лоне природы, живое общение и выступления рок-групп. Главной интригой фестиваля по традиции стал розыгрыш ценного подарка — новенького мотоцикла. Мероприятие оставило у гостей массу впечатлений, а благодаря объективу нашего фотографа память об этом событии сохранится в деталях.

На снимках Дениса Винокурова — не только мощные «железные кони», но и неподдельные эмоции участников фестиваля, отдыхающих на фоне алтайской природы.