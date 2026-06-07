Стало известно, на скольких улицах Новосибирска отключат горячую воду с 8 июня

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о старте пятого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. С 8 июня энергетики приступят к проверке труб на прочность и плотность в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3. Отключение горячей воды затронет десятки улиц в Ленинском районе Новосибирска.

Как пояснили в компании, расхолаживание — постепенное снижение температуры горячей воды — начнется уже 7 июня. Это необходимо для безопасного проведения испытаний.

Под проверку попадают сети, расположенные на следующих улицах:

ул. Волховская;

ул. 9-й Гвардейской Дивизии;

ул. Оборонная;

ул. Связистов;

ул. Троллейная;

ул. Петропавловская (до Степной);

ул. Степная (от Троллейной до Станиславского);

ул. Пархоменко;

1-й и 2-й пер. Пархоменко;

ул. Плахотного (от Связистов до Станиславского);

пл. Труда;

пл. Станиславского;

Троллейный жилмассив;

ул. Киевская;

ул. Новосибирская;

ул. 2-я Станционная;

ул. Широкая;

ул. Невельского;

ул. Колхидская;

ул. Забалуева;

ул. Фасадная;

ул. Халтурина;

ул. Филатова;

ул. Спортивная;

ул. Титова;

жилой комплекс «Чистая слобода»;

жилой комплекс «Любимый»;

жилой комплекс «Радуга»;

Западный и Юго-Западный жилмассивы;

жилой комплекс «Аквамарин»;

поселок «Затон»;

промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

Максимальный срок отсутствия горячей воды, с учетом времени на ремонтные работы, — до 21 июня включительно. Подключение будет производиться поэтапно — сразу после устранения возможных дефектов, выявленных в ходе испытаний, отметили в СГК.