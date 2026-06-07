Стало известно, на скольких улицах Новосибирска отключат горячую воду с 8 июня

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о старте пятого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. С 8 июня энергетики приступят к проверке труб на прочность и плотность в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3. Отключение горячей воды затронет десятки улиц в Ленинском районе Новосибирска.
Как пояснили в компании, расхолаживание — постепенное снижение температуры горячей воды — начнется уже 7 июня. Это необходимо для безопасного проведения испытаний.
Под проверку попадают сети, расположенные на следующих улицах:
ул. Волховская;
ул. 9-й Гвардейской Дивизии;
ул. Оборонная;
ул. Связистов;
ул. Троллейная;
ул. Петропавловская (до Степной);
ул. Степная (от Троллейной до Станиславского);
ул. Пархоменко;
1-й и 2-й пер. Пархоменко;
ул. Плахотного (от Связистов до Станиславского);
пл. Труда;
пл. Станиславского;
Троллейный жилмассив;
ул. Киевская;
ул. Новосибирская;
ул. 2-я Станционная;
ул. Широкая;
ул. Невельского;
ул. Колхидская;
ул. Забалуева;
ул. Фасадная;
ул. Халтурина;
ул. Филатова;
ул. Спортивная;
ул. Титова;
жилой комплекс «Чистая слобода»;
жилой комплекс «Любимый»;
жилой комплекс «Радуга»;
Западный и Юго-Западный жилмассивы;
жилой комплекс «Аквамарин»;
поселок «Затон»;
промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.
Максимальный срок отсутствия горячей воды, с учетом времени на ремонтные работы, — до 21 июня включительно. Подключение будет производиться поэтапно — сразу после устранения возможных дефектов, выявленных в ходе испытаний, отметили в СГК.