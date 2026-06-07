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общество

В ГИБДД рассказали новосибирцам, как перестать получать чужие штрафы после продажи машины

Фото: Сиб.фм
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Многие автовладельцы сталкиваются с неприятной ситуацией: автомобиль давно продан, а уведомления о налогах и штрафах продолжают приходить на имя прежнего владельца. В Госавтоинспекции Новосибирской области объяснили, что паниковать не стоит – это распространенная ситуация, а решить проблему можно законным путём.

Пока новый собственник не перерегистрировал машину на себя, вся ответственность лежит на прежнем хозяине авто.

Главный документ, фиксирующий передачу прав – это письменный договор купли-продажи. Именно он подтверждает момент смены владельца. По закону покупатель обязан поставить автомобиль на учёт в течение десяти дней после подписания ДКП. Однако если новый собственник затягивает с переоформлением, продавец вправе действовать самостоятельно. Для этого достаточно обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции с заявлением о прекращении регистрации автомобиля в связи с продажей, имея при себе договор купли-продажи.

После подачи такого заявления машину снимут с учёта, а бывшему владельцу перестанут начислять налоги и присылать штрафы за нового хозяина. Покупателю же придется регистрировать транспортное средство заново.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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