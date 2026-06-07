В метро Новосибирска произошел сбой из-за неисправности поезда

Утром в субботу, 6 июня, пассажиры Новосибирского метрополитена столкнулись с задержками в движении поездов на Ленинской линии. Инцидент произошел на станции «Гагаринская», где у одного из составов была обнаружена техническая неисправность.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен», сбой пришелся на утренние часы, когда многие горожане традиционно добирались с левого берега на правый.

«Поезд отправили в депо на обследование и ремонт. Ему на замену вывели новый состав, на это потребовалось время», — пояснили в метрополитене.

В результате задержка в движении поездов составила не более 18 минут. В настоящий момент график движения полностью восстановлен, метро работает в штатном режиме.

Причины возникновения неисправности в настоящий момент выясняются специалистами депо.