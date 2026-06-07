В Новосибирске благополучно завершились поиски 10-летнего мальчика

В Новосибирске счастливо завершилась история с исчезновением 10-летнего Никиты, которого искали вторые сутки. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе отряда во «ВКонтакте».

Напомним, что в субботу, 6 июня, мальчик ушел гулять в Кировском районе и не вернулся домой. Обеспокоенные родственники сразу обратились за помощью к волонтерам. Поиски продолжались несколько дней, к ним подключились неравнодушные новосибирцы.

Как уточнили в отряде, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Подробности его местонахождения и обстоятельства пропажи не раскрываются в интересах семьи.