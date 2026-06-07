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общество

В Новосибирске ищут 10-летнего мальчика в чёрных шортах

Фото: «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирске ищут десятилетнего Никиту М. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Ребёнок пропал в Кировском районе 6 июня – он ушёл гулять и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего:

  • рост 150 сантиметров,
  • телосложение нормальное,
  • волосы светло-русые,
  • глаза голубые.

В момент исчезновения был одет:

  • чёрная футболка;
  • чёрные шорты;
  • синие кроссовки с белой подошвой;
  • чёрная кепка.

Любую информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 либо по единому номеру экстренных служб 112.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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