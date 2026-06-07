В Новосибирске ищут 10-летнего мальчика в чёрных шортах

В Новосибирске ищут десятилетнего Никиту М. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Ребёнок пропал в Кировском районе 6 июня – он ушёл гулять и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 150 сантиметров,

телосложение нормальное,

волосы светло-русые,

глаза голубые.

В момент исчезновения был одет:

чёрная футболка;

чёрные шорты;

синие кроссовки с белой подошвой;

чёрная кепка.

Любую информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 либо по единому номеру экстренных служб 112.