В Новосибирске ищут 10-летнего мальчика в чёрных шортах

В Новосибирске ищут десятилетнего Никиту М. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Ребёнок пропал в Кировском районе 6 июня – он ушёл гулять и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 150 сантиметров,
- телосложение нормальное,
- волосы светло-русые,
- глаза голубые.
В момент исчезновения был одет:
- чёрная футболка;
- чёрные шорты;
- синие кроссовки с белой подошвой;
- чёрная кепка.
Любую информацию о местонахождении ребёнка просят сообщать по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 либо по единому номеру экстренных служб 112.