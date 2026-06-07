В Новосибирске назван самый холодный День России до 0 градусов

В преддверии праздничных выходных синоптики решили вспомнить, какой была погода в Новосибирске 12 июня в разные годы. Статистика показывает, что День России в столице Сибири — праздник непредсказуемый.

Согласно метеорологическим данным с 1997 года, разброс температур в этот день впечатляет. Абсолютный температурный минимум был зафиксирован в 1997 году, когда столбик термометра опустился до отметки в 0°C. Это стало самым холодным 12 июня за всю историю наблюдений.

Для сравнения: полной противоположностью стал 2016 год, когда город прогрелся до рекордных +30°C. Также синоптики напомнили о «мокром» антирекорде — в 2001 году в Новосибирске выпало 33 мм осадков, что стало максимальным показателем для этого летнего дня.

Обычно же в середине июня новосибирцев ждет более умеренная погода: среднесуточная норма колеблется в пределах +12...+23°C. В текущем году погода обещает быть комфортной, а горожанам не придется переживать об экстремальных перепадах температур.