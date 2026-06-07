В Новосибирске опубликованы премиальные выплаты бойцам СВО за уничтожение техники ВСУ

В сети опубликовали актуальный перечень специальных выплат для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В списке указаны фиксированные суммы поощрений за уничтожение или захват техники противника, включая беспилотные летательные аппараты.

Согласно данным из открытых источников, за уничтожение или захват беспилотного летательного аппарата (дрона) ВСУ бойцы получают выплату в размере 50 тысяч рублей.

Помимо уничтожения БПЛА, существует детализированная система поощрений за нейтрализацию других видов военной техники и участие в активных действиях:

За захват танка (Leopard, Abrams или Challenger): 1 млн рублей.

За уничтожение танка: от 100 до 500 тысяч рублей (максимальные выплаты — за западные модели: Leopard, Abrams или Challenger).

За уничтожение самолета: 300 тысяч рублей.

За уничтожение ракетных комплексов HIMARS и «Точка У»: 300 тысяч рублей.

За сбитый вертолет: 200 тысяч рублей.

За уничтожение самоходной и легкой бронетехники, средств ПВО: 50 тысяч рублей.

За каждый километр продвижения в составе штурмовой группы: 50 тысяч рублей.

За каждые сутки участия в активных наступательных действиях: 8 тысяч рублей.

Также установлена минимальная выплата военнослужащему в случае получения ранения — она составляет 3 миллиона рублей.

Данные выплаты являются дополнительным материальным стимулированием военнослужащих, находящихся непосредственно в зоне проведения СВО, и подтверждают высокий уровень внимания государства к результатам боевой работы солдат.