В Новосибирске опубликованы строгие запреты на Петров день

Православные новосибирцы готовятся к одному из важных периодов церковного календаря — Петрову посту. В 2026 году он стартует 8 июня и продлится ровно 34 дня, завершившись 11 июля, накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла. В связи с этим верующим напомнили о строгих ограничениях в питании и образе жизни.

Петров пост, также известный как Апостольский, считается одним из двух многодневных летних постов. Он уступает по строгости Великому посту, однако требует от верующих серьезного воздержания.

Согласно церковным канонам, в период поста из рациона полностью исключаются мясные продукты, яйца и молочная продукция. Это касается не только пищи, но и напитков, содержащих молоко.

Что касается рыбы, то здесь действуют послабления. Употребление рыбы разрешается лишь в определенные дни — по субботам и воскресеньям, а также в праздники, если они выпадают на период поста. В остальные дни верующим предписывается сухоядение или растительная пища без масла.

Священнослужители подчеркивают, что Петров пост — это не просто диета. Прежде всего это время молитвы, покаяния и добрых дел. Верующим рекомендуют воздерживаться от шумных развлечений, уделять больше времени посещению храмов и чтению духовной литературы.

Нарушение поста без серьезных причин считается отступлением от традиций, однако церковь напоминает, что для больных, пожилых людей, детей и путешествующих могут допускаться послабления — но только по благословению духовника.

Завершится Петров пост 12 июля — в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, когда снимаются все пищевые ограничения.