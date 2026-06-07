В Новосибирске сапбордистка врезалась в буй и упала в Обь

Вечером 6 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска провели операцию по спасению на реке Обь. Инцидент произошёл в районе Речного вокзала у 29 буя. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС.

Девушка каталась на сапборде и врезалась в буй. От удара она упала в воду и начала просить о помощи. Как самостоятельно забраться обратно на доску, она не знала. Спасатели совместно с очевидцами подняли пострадавшую на катер, доставили на берег и передали супругу. К счастью, медицинская помощь ей не потребовалась.

В пресс-службе МАСС отметили, что это далеко не единичный случай. Судоводители бьют тревогу: владельцы сапбордов всё чаще выплывают на судовой ход, где движутся катера и теплоходы, создавая смертельную угрозу и себе, и окружающим. Спасатели в очередной раз призывают любителей водных прогулок соблюдать правила. Крайне важно надевать спасательный жилет, использовать страховочный лиш, и держаться ближе к берегу, не заплывая на судовой ход.