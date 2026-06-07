82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 июня, 22:13
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
07 июня, 22:13
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 19:58
общество

В Новосибирске цена на черешню взлетела до 799 рублей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В новосибирских магазинах и торговых точках цены на черешню продолжают удивлять покупателей. Несмотря на разгар сезона, стоимость килограмма популярной ягоды в некоторых точках достигла 799 рублей.

Фотографией ценника, сделанной накануне в одном из магазинов города, с редакцией поделились читатели. Примечательно, что даже по такой высокой цене надпись на ценнике гласит: «Акция!!!».

Жители города отмечают, что высокая стоимость сохраняется как в сетевых супермаркетах, так и в точках розничной торговли. Покупатели в социальных сетях активно обсуждают «кусачие» цены, сравнивая их с прошлогодними, когда стоимость первой ягоды была значительно ниже.

Эксперты отмечают, что на ценообразование влияет несколько факторов: логистические сложности, ранний период сбора урожая в южных регионах, а также расходы на транспортировку и хранение скоропортящегося товара.

Тем не менее, многие новосибирцы пока предпочитают воздерживаться от покупки «премиального» лакомства, ожидая, когда на прилавки поступят более массовые и бюджетные партии раннего урожая из Средней Азии и юга России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.