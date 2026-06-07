В Новосибирске цена на черешню взлетела до 799 рублей

В новосибирских магазинах и торговых точках цены на черешню продолжают удивлять покупателей. Несмотря на разгар сезона, стоимость килограмма популярной ягоды в некоторых точках достигла 799 рублей.

Фотографией ценника, сделанной накануне в одном из магазинов города, с редакцией поделились читатели. Примечательно, что даже по такой высокой цене надпись на ценнике гласит: «Акция!!!».

Жители города отмечают, что высокая стоимость сохраняется как в сетевых супермаркетах, так и в точках розничной торговли. Покупатели в социальных сетях активно обсуждают «кусачие» цены, сравнивая их с прошлогодними, когда стоимость первой ягоды была значительно ниже.

Эксперты отмечают, что на ценообразование влияет несколько факторов: логистические сложности, ранний период сбора урожая в южных регионах, а также расходы на транспортировку и хранение скоропортящегося товара.

Тем не менее, многие новосибирцы пока предпочитают воздерживаться от покупки «премиального» лакомства, ожидая, когда на прилавки поступят более массовые и бюджетные партии раннего урожая из Средней Азии и юга России.