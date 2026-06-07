В Новосибирске у питбайкеров изъяли технику после рейда полиции

В минувшую пятницу в Новосибирске прошли рейды, нацеленные на обеспечение правопорядка в общественных местах и и выявлению нарушений ПДД среди питбайкеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По итогам работы к административной ответственности за различные проступки в общественных пространствах привлекли свыше сорока человек. Особый акцент был сделан на любителях мототехники, которая по закону не предназначена для улиц общего пользования. Речь идет о питбайках – спортивном инвентаре, передвигаться на котором разрешено исключительно на специально оборудованных трассах и закрытых площадках.

В ходе рейда за нарушения в области безопасности движения привлекли к административной ответственности 11 человек. Среди них оказались и родители, передавшие управление мототехникой своим детям, не имевшим законного права садиться за руль. По каждому подобному случаю организована проверка на наличие признаков правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Все питбайки у нарушителей изъяли для проведения автотехнической экспертизы.

Полиция напоминает: управлять мототранспортом можно только с шестнадцати лет при наличии водительского удостоверения нужной категории. Выезд на дороги без шлема и защитной экипировки категорически запрещен, а питбайк является спортивным инвентарём. Правоохранители призывают родителей строго контролировать досуг детей и не допускать их к управлению техникой без водительских прав.