В Роспотребнадзоре напомнили новосибирцам, какие прививки нужно ставить летом

Лето — не только время отпусков и каникул, но и подходящий период для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и иммунитете. Специалисты регионального Роспотребнадзора призывают жителей Новосибирской области не откладывать плановую вакцинацию — это поможет защититься от опасных инфекций, а также подготовиться к предстоящим поездкам и началу учебного года.

В ведомстве напомнили, что в рамках Национального календаря прививок гражданам рекомендуется провести ревакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша, завершить начатый курс прививок от гепатита B, а также проверить свой иммунитет к кори, краснухе и паротиту.

Особое внимание уделяется маленьким жителям региона. Детям до двух лет, а также тем, кто входит в группы риска, специалисты рекомендуют сделать прививки от пневмококковой инфекции.

Перед поездкой, особенно в экзотические или южные регионы, врачи советуют проконсультироваться с медиком заранее — за 1–1,5 месяца. Именно столько времени необходимо, чтобы сформировался устойчивый иммунитет.

В зависимости от маршрута путешественникам могут потребоваться прививки от клещевого энцефалита, гепатита A, менингококковой инфекции, брюшного тифа, желтой лихорадки или ротавируса.

Отдельная рекомендация касается ветряной оспы. Специалисты советуют привить детей, которые еще не болели и не получали вакцину. Это поможет избежать массовых заражений в детских коллективах с приходом осени.

Перед любой вакцинацией необходимо пройти консультацию педиатра. Врач проверит состояние здоровья ребенка, выявит возможные противопоказания и составит индивидуальный график прививок, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.