Заболеваемость гепатитом А в Новосибирской области резко пошла на спад: Роспотребнадзор раскрыл цифры и причины

В регионе отмечено значительное снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом А. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за первые четыре месяца 2026 года показатель заболеваемости снизился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более впечатляющей выглядит динамика в сравнении со среднемноголетним уровнем — здесь спад составил 45,5%.

Напомним, гепатит А — это инфекционное заболевание печени вирусной этиологии с фекально-оральным механизмом передачи. В типичных случаях оно проявляется общим недомоганием, повышенной утомляемостью, потерей аппетита, тошнотой и рвотой.

Специалисты Роспотребнадзора связывают позитивную динамику с системной профилактической и противоэпидемической работой. На постоянной основе ведется контроль за детскими образовательными организациями, предприятиями торговли, общественного питания и водоснабжения.

Особое внимание уделяется качеству питьевой воды. Ежемесячно проводятся лабораторные исследования проб на наличие возбудителя гепатита А. По итогам отбора проб в 2026 году все результаты отрицательные — вирус в воде не обнаружен.

Одной из самых эффективных мер профилактики остается иммунизация. В 2025 году на территории Новосибирской области было вакцинировано более 13 тысяч человек. За первые четыре месяца 2026 года план по вакцинации — в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям — выполнен уже на 68,4%.

Вакцинации против гепатита А подлежат:

лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости;

люди, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, сотрудники сферы обслуживания, работники пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сети);

лица, выезжающие в неблагополучные страны и регионы, где регистрируются вспышки;

контактные лица в очагах инфекции;

по эпидемическим показаниям — при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сетях).

В Роспотребнадзоре подчеркивают: ситуация с заболеваемостью гепатитом А в регионе остается стабильной и контролируемой, однако призывают жителей не пренебрегать мерами профилактики.