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общество

Отдых в санаториях Новосибирской области подорожал почти вдвое за четыре года

Фото: Сиб.фм
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Санаторный отдых в Новосибирской области за последние четыре года ощутимо ударил по кошельку. По данным Новосибирскстата, стоимость одного дня проживания в здравницах региона выросла практически в два раза.

Летом 2022 года средняя цена держалась на отметке 3934 рубля, а к июню 2026 года она достигла уже 7297 рублей.

Статистики проследили ежегодную динамику подорожания. В июне 2023 года сутки обходились отдыхающим в среднем в 4725 рублей. Спустя год, в июне 2024-го, ценник поднялся до 5233 рублей. Более резкий рост зафиксировали в 2025 году, когда стоимость достигла 6447 рублей. Самый мощный скачок произошёл за последний год — услуги санаториев прибавили почти 850 рублей.

Ранее сообщалось, что 60-летний юбилей отмечает Санаторий Центросоюза РФ в Белокурихе.

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Кристина Уколова
Журналист

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