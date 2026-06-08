1188 человек попали под сокращение в Новосибирской области с начала года

За первые пять месяцев 2026 года в Новосибирской области под сокращение попали 1188 человек. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на региональное министерство труда.

Первыми в списке уволенных оказались работники предприятий по выпуску стройматериалов, железнодорожники и государственные служащие. В ведомстве пояснили, что в бюджетной сфере сокращения вызваны в основном реорганизацией учреждений, при этом большинство сотрудников сохраняют рабочие места.

Работодатели уже уведомили о планах расстаться ещё с 1408 сотрудниками в 198 организациях региона в течение ближайших трёх месяцев. В минтруда такой показатель считают нормой и подчёркивают, что он соответствует прошлогоднему уровню и не угрожает стабильности рынка. Доля сокращённых за пять месяцев составляет всего 0,2 процента от всех наёмных работников области, и большинство из них уже трудоустроились заново.

Режим неполной занятости действует в 30 организациях и затрагивает 457 человек. Это на 63 процента меньше, чем год назад. Такие меры вводят при падении заказов и отменяют, как только спрос восстанавливается. На 22 мая банк вакансий насчитывал 24,3 тысячи предложений. Для тех, кто находится под угрозой увольнения, запустили программы переобучения, и с начала года курсы повышения квалификации прошли 839 человек.

В целом по стране, по данным Роструда, на 1 апреля планировалось сократить 105 147 человек. Это на 31,5 тысячи больше, чем в июне 2025 года. В антирейтинге лидируют Москва, Омская и Иркутская области, Красноярский край и Подмосковье. Под ударом чаще всего оказываются финансисты, врачи и госслужащие. Эксперты объясняют рост увольнений дефицитом бюджетных средств на разных уровнях, плановой оптимизацией социальной сферы, замедлением экономики, падением потребительского спроса и высокой ключевой ставкой.

Ранее сообщалось, что выплата зарплаты в любой день стала доступна официально работающим россиянам.