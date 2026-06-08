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общество

День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких

Фото: Сиб.фм / Freepik
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9 июня отмечается День друзей — неофициальный, но очень тёплый праздник, посвящённый одной из главных ценностей в жизни. Дружба дарит радость, поддержку и ощущение того, что ты не один. Этот день напоминает, как важно ценить тех, кто принимает нас любыми, подставляет плечо в трудную минуту и искренне смеётся вместе с нами в моменты счастья.

По всему миру люди используют этот повод, чтобы собраться вместе, устроить пикник, вечеринку или просто позвонить тем, кто сейчас далеко. Это отличная возможность укрепить старые связи и сказать дорогим людям то, на что в будничной суете часто не хватает времени.

Сиб.фм подготовил для вас подборку открыток, которые помогут выразить чувства без лишних слов. Отправьте картинку другу детства, бывшему однокурснику или соседу, с которым вы прошли огонь и воду. Пусть дружба делает жизнь ярче и насыщеннее.

Фото День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких 2

Фото День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких 3

Фото День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких 4

Фото День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких 5

Фото День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких 6

Фото День друзей 9 июня: душевные открытки для самых близких 7

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Кристина Уколова
Журналист

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