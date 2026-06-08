Дети – главные на планете!

Детский праздник с воздушными шарами, мыльными пузырями и сладким угощеньем прошел в Центральном районе Новосибирска при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия»).

Праздник, посвященный Дню защиты детей, собрал во дворе дома 53 по ул. Крылова несколько десятков ребятишек и их родителей. Веселые игры и конкурсы с аниматором, катание на пони, лошади или верблюде, выступление детских вокально-хореографических коллективов, подарки и сюрпризы – это часть традиции, которую жители поддерживают много лет подряд. В домах окружающих двор живут гостеприимные и активные люди. Сам двор благоустроен усилиями жителей. Здесь есть детская и спортивная площадки, установлены тренажеры и есть места для тихого отдыха и даже собственная садовая скульптура – лягушка.

Председатель ТОС «Центральный» Татьяна Афанасьевна Шолохова рассказала, что ежегодно активные жители вместе ребятами из трудового отряда готовят площадку к празднику. «Мы развесили флажки, подготовили столы для угощения. Все ребята из трудовых отрядов, а их у нас 20 человек были задействованы. Как всегда в организации праздника нам помогала команда нашего депутата. Сергей Валентинович не просто приходит к нам на праздник, он непосредственный участник всех наших праздников. Для нас он уже как член нашего ТОС, кажется, и жизнь свою уже не мыслит без общественной работы», — поделилась Татьяна Афанасьевна.

Жители видят своего депутата на территории округа №50 постоянно. Взрослые обращаются с предложениями и инициативами, советуются по важным вопросам. А Дети знают, если на праздник пришел Сергей Бондаренко, значит всех ждут сюрпризы и подарки – воздушные шары, мыльные пузыри и мороженое.

«Ребята, от души поздравляю вас с этим замечательным праздником! Впереди прекрасные каникулы, солнечные дни. Отдыхайте, много-много читайте, не забывайте заниматься спортом и воспитывать лучшие качества в себе: целеустремлённость, волю, характер», — поздравил детвору депутат.

А праздничное действо шло своим чередом. Игры, конкурсы и концертные номера от группы Музландия из студии эстрадного пения, которая работает в Доме детского творчества «Центральный». Руководитель студии Анна Ермаченко отметила, что для ребят очень важно выступать перед ровесниками. «Мы, конечно, любим праздники и сами по себе, и любим выступать на них. Это для нас как подзарядка. Мы общаемся, себя показываем, видим эмоции, вызванные нашим творчеством, а это дорогого стоит. Очень благодарны Сергею Валентиновичу, что на все праздники его команда приглашает нас выступить», — добавила Анна Ермаченко.

Екатерина Ким, гордится тем, что её дети лично знакомы с депутатом. «Мои девочки занимаются в студии эстрадного вокала. Точнее сейчас поёт уже только младшая Ксюша. Лизе 13 и она уже не поёт в ансамбле. И каждый год девочки выступают во дворах на праздниках, которые проходят при поддержке Сергея Валентиновича. Ксюша поет с удовольствием, праздники любит. У старшей дочери даже висит календарь с ним», — уточнила Екатерина Ким.

Праздник прошел на отлично. Впереди у ребят целое лето, когда можно не думать о домашних заданиях и ранних подъемах в школу. «Дети – самое дорогое на свете, что есть у нас, родителей. Я хочу чтобы наши ребята радовались сами и радовали своих пап и мам. И самое главное хочу, чтобы наши дети всегда чувствовали себя под нашей защитой и опекой», — подчеркнул депутат Бондаренко.

Автор текста: Ольга Еренкова